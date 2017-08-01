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МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел (МИД) РФ пригласило в Россию украинского пилота Александра Акопова, ставшего известным после успешной посадки турецкого самолета в условиях отсутствия видимости и подвергшегося на родине нападкам за аватар в соцсети, на котором присутствует фото главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, 27 июля героически посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России. Поводом стала фотография в профиле Акопова в Фейсбуке - изображение представляет собой коллаж из фотографий Министра иностранных дел России Лаврова и летчика Акопова", - говорится в фейсбуке МИД РФ.

"Александр, то, что Вы совершили, - вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте - всегда Вам рады", - отметили в российском ведомстве.

27 июля самолет турецкой авиакомпании, командиром экипажа которого был Акопов, вылетел из Стамбула на Кипр, но попал под сильный град размером с яйцо, из-за чего лобовое стекло, датчики и нос воздушного судна оказались сильно повреждены. Акопов принял решение вернуться в аэропорт вылета и посадил самолет практически вслепую. В тот момент на борту самолета находился 121 пассажир и шесть членов экипажа.

Теги: МИД РФ, Украина, Александр Акопов
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