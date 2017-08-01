Пьяный автомобилист сбил насмерть 12-летнего мотоциклиста в Башкирии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пьяный водитель сбил двух подростков на мотоцикле в Учалинском районе Башкирии, один из них погиб, второй госпитализирован, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем блоге во вторник.

По предварительным данным, накануне днем близ деревни Кучуково 35-летний житель Челябинской области за рулем автомобиля Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения наехал на мотоцикл "Стелс".

Мотоциклом управлял 13-летний подросток, учащийся 8-го класса из Миасского района Челябинской области. От полученных травм он скончался. 12-летний пассажир мотоцикла госпитализирован, написал Гильмутдинов. По данному факту начато разбирательство.