Главные новости
В РоссииМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ миреКитай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДРВ РоссииПрезидентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России
В России

Пьяный автомобилист сбил насмерть 12-летнего мотоциклиста в Башкирии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пьяный водитель сбил двух подростков на мотоцикле в Учалинском районе Башкирии, один из них погиб, второй госпитализирован, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем блоге во вторник.

По предварительным данным, накануне днем близ деревни Кучуково 35-летний житель Челябинской области за рулем автомобиля Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения наехал на мотоцикл "Стелс".

Мотоциклом управлял 13-летний подросток, учащийся 8-го класса из Миасского района Челябинской области. От полученных травм он скончался. 12-летний пассажир мотоцикла госпитализирован, написал Гильмутдинов. По данному факту начато разбирательство.

Теги: Башкортостан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота
В конце июля летчик Александр Акопов совершил героический поступок: вслепую посадил турецкий пассажирский самолет с разбитым градом лобовым стекломПодробнее
Новосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу АлексеюНовосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
Вандал задержанПодробнее
Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииПрезидентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России
Среди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты"Подробнее
Фигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арестФигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арест
Ранее они были отправлены под стражу в рамках дела о взятках руководству КомиПодробнее
Сотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору
В соответствии с мерами, объявленными МИД РФ, доступ на дачу должен быть закрыт 1 августа, но на объект не пускают дипломатов уже второй деньПодробнее
Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередямПодробнее
В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФПодробнее
МИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятников
Речь идет о персональных санкциях и мерах экономического воздействияПодробнее
Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России
Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудниковПодробнее
В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных
Пожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымлениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ миреКитай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДРВ РоссииПрезидентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииВ миреСША ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса МадуроВ РоссииФигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арестВ РоссииСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору

Пропавшего в Иркутской области 3-летнего мальчика нашли мертвым

В Москве из-за дождей затянулся ремонт 1-й Тверской-Ямской улицы

Неизвестные взорвали в Луганске памятник погибшим ополченцам

В Грузии пожаловались Пенсу на проблемы с демократией и преследование Саакашвили властями

Пьяный автомобилист сбил насмерть 12-летнего мотоциклиста в Башкирии

WP узнала о диктовке Трампом заявления своего сына по поводу встречи с Весельницкой

Более 20 подростков сбежали из спецшколы в Иркутской области

МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота

МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ конце июля летчик Александр Акопов совершил героический поступок: вслепую посадил турецкий пассажирский самолет с разбитым градом лобовым стеклом Подробнее

Цены на нефть продолжили рост после резкого июльского скачка

Журналисты устроили дежурство у складов посольства США в Москве

Кофе, нефть и медь подорожали в июле

Источник сообщил об ориентировочных датах шестой встречи по Сирии в Астане

Встреча может состояться раньше намеченного срока Подробнее

Что случилось этой ночью: вторник, 1 августа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи