В России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых

Счастливыми россиян делает семья и здоровье, а экономические трудности не так сильно влияют на их самоощущение

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (84%) россиян считают себя счастливыми людьми, только 14% говорят, что они несчастливы, сообщает ВЦИОМ.

Ощущение счастья у респондентов связано, в первую очередь, с тем, что у них есть семья (33%), а также здоровье и жизнь (собственная и близких) (22%), показывают результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 29 июня - 1 июля среди 1800 респондентов.

Еще 14% опрошенных говорят, что счастливы потому, что у них есть дети, 14% отмечают общую удовлетворенность жизнью, 13% говорят о хорошей работе.

Те, кто не считают себя счастливыми, сетуют на материальные трудности (10%), безработицу и плохое состояние здоровья (по 5%), низкий уровень зарплаты (3%).

Объясняя, с чем связаны ощущения счастливой или несчастливой жизни, респонденты могли дать не более пяти ответов.

Рассуждая о своих близких и знакомых, более трети (38%) россиян предположили, что среди них больше счастливых людей, однако 12% чаще встречают несчастных. По мнению 47% участников опроса, в их окружении счастливых и несчастных людей примерно поровну.

Комментируя данные исследования, эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что "самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой".

"Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение - не единственный фактор, определяющий настроение людей. Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно", - сказал Чернозуб.