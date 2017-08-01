Соратник Шакро Молодого Итальянец останется под стражей до середины сентября

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Коллегия Мосгорсуда признала законным продление ареста Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как Итальянец, который обвиняется в вымогательстве и хулиганстве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Мосгорсуда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии Мосгорсуда по уголовным делам, оглашенном во вторник.

Таким образом, АКочуйков, а также еще один фигурант дела - Эдуард Романов - останутся под стражей до 15 сентября.

Как сообщалось, в мае главное следственное управление столичного главка МВД завершило расследование уголовного дела о вымогательстве в отношении криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), соратником которого является Кочуйков. Всего по данному делу к уголовной ответственности привлечены 14 человек.

В настоящий момент фигуранты и их адвокаты знакомятся с материалами дела, объем которого составляет 30 томов.

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице у ресторана Elements произошла перестрелка между двумя группами людей, в результате которой погибли два человека, семеро были госпитализированы. В инциденте, по версии следственных органов, участвовали соратники Калашова (известного также как Шакро Молодой), и, в частности, арестованный Кочуйков (Итальянец), а также бывший сотрудник КГБ и МВД Эдуард Буданцев.

Калашову инкриминируется организация вымогательства (статья 163 УК РФ, часть 3, пункты а и б) у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements, также он стал подозреваемым в организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (часть 4, статьи 210 УК РФ). Кочуйкову предъявлено обвинение в вымогательстве и хулиганстве, еще одному участнику перестрелки - Романову - в вымогательстве.

19 июля 2016 года глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замруководителя столичного главка СКР Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а по местам их работы и жительства прошли обыски. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР покровительствовали подручным Калашова и получили от него взятку в размере 500 тыс. евро для переквалификации преступления о перестрелке на Рочдельской улице.