В РФ разработана система для создания космических зеркал с идеальной поверхностью

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Систему адаптации высокоточных зеркал, применяющихся в производстве оптико-электронных систем наземного и космического базирования, создал оптический холдинг "Швабе".

"Данную разработку на НПО "Оптика" планируют внедрить в производственный процесс в третьем квартале 2017 года", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Дмитрия Жидкова, "система обеспечит максимальный уровень качества поверхности зеркал, что является важным критерием при создании оптико-электронных систем наземного и космического базирования".

"Наша разработка была впервые продемонстрирована на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 и вызвала повышенный интерес у посетителей", - сказал Жидков, которого цитирует пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что разработка Научно-производственного объединения (НПО) "Оптика" (входит в "Швабе") "позволяет адаптировать форму поверхности зеркал диаметром до 1 100 мм".

Система адаптации состоит из датчика волнового фронта - интерферометра, 24-х приводов с электронным управлением и программного обеспечения.