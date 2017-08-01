Минздрав РФ пообещал бесплатно устанавливать слепым "бионические глаза"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В России успешно прошла операция по установке ретинального импланта на сетчатку глаза, и в будущем в министерстве планируют сделать эту инновационную технологию доступной для слепых, заявила замглавы Минздрава Татьяна Яковлева.

"Когда произойдёт подтверждение экономической эффективности, эта операция будет включена в перечень видов медицины высоких технологий (...) и эти операции будут делаться за счёт государства нашим пациентам", - сказала Яковлева на пресс-конференции во вторник.

Ретинальный имплант, или "бионический глаз" - устройство, состоящее из специальных очков с маленькой видеокамерой, блока обработки "картинки" и электростимулятора, который имплантируется на сетчатку глаза человека. Изображение с камеры обрабатывается и предаётся на имплант на сетчатке по беспроводной связи.

Операция по вживлению ретинального импланта прошла месяц назад в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА РФ, по словам Яковлевой, успешно устройство начало работать у 59-летнего слепого пациента из Челябинска, и мужчина после курса реабилитации смог увидеть силуэт своей дочери. Операция стала первой в РФ и 41-й успешной в мире.

Этот успех позволит широко применять новейшую технологию в России, заявила замглавы Минздрава: вначале пройдёт серия клинических испытаний, а затем ведомство намерено сделать такие импланты доступными для слепых, причём за счёт бюджета. Пока "бионический глаз" будет закупаться за границей, но в будущем планируется наладить отечественное производство устройства. "Конечно, бионический глаз будет закупаться за рубежом, он очень дорогой. Нам нужно своё производство, и такие намётки в России уже есть", - сказала Яковлева.

Она добавила, что такая операция может позволить порядка 50 тыс. человек в РФ частично вернуть зрение и улучшить качество жизни.