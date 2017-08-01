Мордовский адвокат лишился статуса за появление в суде в шортах и бандане

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда Мордовии вынес частное постановление в отношении адвоката одного из адвокатских кабинетов республики, нарушившего дресс-код. На сайте суда сообщается, что адвокат "явился в судебное заседание по уголовному делу в солнцезащитных очках, футболке, джинсовой куртке-безрукавке, шортах, с повязанным на шее шарфом и головном уборе - бандане".

"Своим внешним видом нарушал порядок в судебном заседании, отказался выполнить требование председательствующего, в связи с чем продолжение судебного заседания ввиду поведения адвоката явилось невозможным и было отложено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Верховного суда Мордовии агентству сообщили, что вынесенное в отношении адвоката частное определение было направлено в адвокатскую палату республики. Там было возбуждено дисциплинарное производство за нарушение требований статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката.

"В результате адвокат был лишен своего статуса", - сказал собеседник агентства. Положение о деловом стиле одежды адвоката было утверждено советом адвокатской палаты Мордовии 27 апреля 2017 года.

Как следует из текста положения, деловой стиль в одежде должен способствовать "созданию положительного имиджа", в то же время "не исключает индивидуальности каждого адвоката". Защитникам следует иметь минимум украшений и аксессуаров, недопустим пирсинг и яркий макияж.

"Адвокат должен придерживаться классического стиля, который отличают: сдержанность, официальность, опрятность, чистота и отсутствие экстравагантности. Недопустимо при исполнении профессиональных обязанностей быть в неглаженой и неопрятной одежде, создающей неряшливый вид, в одежде и обуви спортивного стиля, шортах, мини-юбках, открытых топах, в прозрачной и иной одежде не соответствующей деловому стилю", - говорится в положении.