Криминальный авторитет Пецо выйдет на свободу из-за тяжелой болезни

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Резо Бухникашвили, известный ранее также как вор в законе по прозвищу Пецо, освобожден от длительного отбывания наказания в колонии строгого режима в связи с тяжелой болезнью.

Пресс-секретарь Верховного суда Татарстана Наталья Лосева сообщила "Интерфаксу", что апелляционный суд, рассмотрев во вторник жалобу прокурора на постановление Приволжского райсуда Казани, удовлетворившего ходатайство Бухникашвили об освобождении от дальнейшего отбывания наказания "в связи с тяжелым заболеванием", оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Таким образом, оно вступило в законную силу, и Бухникашвили должен быть освобожден из колонии.

По словам Лосевой, приговором Московского городского суда с участием присяжных заседателей 28 июля 2015 года Бухникашвили был осужден по статье 209 (бандитизм), 162 (разбой), 222 (незаконный оборот оружия) и 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции). Он был приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима - до 11 декабря 2035 года.

Ранее сообщалось, что в 2013 году Пресненский суд Москвы арестовал криминального авторитета Пецо, задержанного стражами правопорядка при нападении на одну из столичных квартир.

12 декабря 2013 года поздно вечером группа преступников совершила разбойное нападение на квартиру в жилом доме на Комсомольском проспекте Москвы. От прибывших по вызову соседей полицейских грабители потребовали покинуть дом, угрожая застрелить хозяев квартиры, после чего открыли стрельбу по стражам порядка, ранив двоих из них.

Полицейские ответным огнем ранили двух нападавших, третий - гражданин Армении - был убит. Предположительно, сотрудники полиции его ранили, а добили подельники.

Среди раненых подозреваемых были житель Подмосковья и приезжий из Таджикистана, который позднее скончался в больнице. Уроженец Грузии Бухникашвили, также известный в криминальных кругах под прозвищем Пецо, не пострадал.

Именно Пецо в 2013 году следователи считали организатором преступной группы, члены которой, по предварительным данным, приобрели пистолет Макарова и револьвер "Наган" и создали банду с целью совершения нападений на граждан на территории города.