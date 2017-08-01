Пожар на строительном рынке в Сочи потушили

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на территории строительного рынка "Строй-Сити" в Сочи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 13:10 объявлена ликвидация пожара. Сгорело десять торговых павильонов. Погибших и пострадавших нет", - сказал дежурный сотрудник пресс-службы.

По данным МЧС, площадь возгорания превышала 150 кв. метров.

Сообщение о пожаре на территории строительного рынка "Строй-Сити" поступили в 12:19. В тушении огня принимали участие 12 человек и три пожарные машины. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, загорелись торговые павильоны в районе автомобильной развязки "Гагарина-Донская".

Рынок "Строй-Сити" специализируется на торговле стройматериалами и хозтоварами.