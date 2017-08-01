На приговор участнику протестной акции 26 марта Зимовцу подали апелляцию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Защита обжаловала приговор фигуранту "дела 26 марта" Станиславу Зимовцу, который получил 2,5 колонии за применение насилия к полицейскому, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.

"Я подала апелляционную жалобу на приговор Тверского суда, в которой прошу оправдать Станислава Зимовца", - сказала Сидоркина во вторник.

По ее словам, приговор является незаконным и необоснованным. "В жалобе я, в частности, указываю, что стороной обвинения в ходе процесса были представлены недопустимые доказательства вины моего подзащитного", - добавила Сидоркина.

20 июля Тверской суд приговорил Зимовца к 2,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

По версии следствия, 26 марта Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, "бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль".

Фигурант вину не признал.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе несогласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, было задержано около 500 человек.

Позже в СКР сообщили, что по фактам совершения противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статьям: хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия к представителям власти. К настоящему времени по последней статье к уголовной ответственности привлечены семь человек - кроме Зимовца, это Алексей Политиков, Юрий Кулий, Александр Шпаков, Дмитрий Крепкин, Андрей Косых и Дмитрий Борисов.

Кулий и Шпаков осуждены на восемь месяцев колонии-поселения и полтора года колонии общего режима соответственно. Приговоры им вступили в силу. Оба фигуранта полностью признали вину - их дела рассматривались в особом порядке.

В конце июля в Тверской суд поступили уголовные дела на Крепкина, который обвиняется в неопасном для жизни и здоровья насилии к полицейскому, и Косых, которому инкриминируется как опасное, так и неопасное насилие к представителю власти.