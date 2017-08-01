В России

На приговор участнику протестной акции 26 марта Зимовцу подали апелляцию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Защита обжаловала приговор фигуранту "дела 26 марта" Станиславу Зимовцу, который получил 2,5 колонии за применение насилия к полицейскому, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.

"Я подала апелляционную жалобу на приговор Тверского суда, в которой прошу оправдать Станислава Зимовца", - сказала Сидоркина во вторник.

По ее словам, приговор является незаконным и необоснованным. "В жалобе я, в частности, указываю, что стороной обвинения в ходе процесса были представлены недопустимые доказательства вины моего подзащитного", - добавила Сидоркина.

20 июля Тверской суд приговорил Зимовца к 2,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

По версии следствия, 26 марта Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, "бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль".

Фигурант вину не признал.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе несогласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, было задержано около 500 человек.

Позже в СКР сообщили, что по фактам совершения противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статьям: хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия к представителям власти. К настоящему времени по последней статье к уголовной ответственности привлечены семь человек - кроме Зимовца, это Алексей Политиков, Юрий Кулий, Александр Шпаков, Дмитрий Крепкин, Андрей Косых и Дмитрий Борисов.

Кулий и Шпаков осуждены на восемь месяцев колонии-поселения и полтора года колонии общего режима соответственно. Приговоры им вступили в силу. Оба фигуранта полностью признали вину - их дела рассматривались в особом порядке.

В конце июля в Тверской суд поступили уголовные дела на Крепкина, который обвиняется в неопасном для жизни и здоровья насилии к полицейскому, и Косых, которому инкриминируется как опасное, так и неопасное насилие к представителю власти.

Теги: 26 марта
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину
Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружиеПодробнее
В России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливыхВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых
Счастливыми россиян делает семья и здоровье, а экономические трудности не так сильно влияют на их самоощущениеПодробнее
В РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РФ прекращено ведение реестра блогеров
Федеральный закон №276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательстваПодробнее
МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота
В конце июля летчик Александр Акопов совершил героический поступок: вслепую посадил турецкий пассажирский самолет с разбитым градом лобовым стекломПодробнее
Новосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу АлексеюНовосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
Вандал задержанПодробнее
Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииПрезидентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России
Среди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты"Подробнее
Фигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арестФигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арест
Ранее они были отправлены под стражу в рамках дела о взятках руководству КомиПодробнее
Сотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору
В соответствии с мерами, объявленными МИД РФ, доступ на дачу должен быть закрыт 1 августа, но на объект не пускают дипломатов уже второй деньПодробнее
Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередямПодробнее
В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РоссииМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ миреКитай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДРВ РоссииВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых

Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде

Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА" Подробнее

Очевидец сообщила о пострадавших в результате стрельбы в Мособлсуде

В Подмосковье и Дагестане зафиксирована самая высокая заболеваемость корью

Каждый пятый претендент на пост президента Киргизии оказались судимыми

Корреспондент "Новой газеты" Нурматов задержан в центре Москвы

В Турции перед судом предстали 486 обвиняемых в причастности к путчу

Из здания Мособлсуда эвакуировали людей

Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу

Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогуДля этого построят туннель протяженностью 12 км Подробнее

Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы

На приговор участнику протестной акции 26 марта Зимовцу подали апелляцию

Подорвавшемуся на гранате брянцу грозит до четырех лет лишения свободы

Дело заместителя транспортного прокурора Юркина вернули следствию

Пожар на строительном рынке в Сочи потушили

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи