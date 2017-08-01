Суд Петербурга не отпустил депутата Резника из-под административного ареста

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу защиты депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который был оштрафован и арестован на 10 суток за нарушения на протестной акции 12 июня.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ в отношении Резника, которым ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщает пресс-служба Горсуда.

Таким образом, Резник продолжает находиться под десятидневным арестом с 28 июля, когда суд вынес в отношении него постановления об административных правонарушениях. За нарушение порядка проведения митингов он был оштрафован на 10 тыс. рублей, за неповиновение полицейскому - еще на 1 тыс. рублей. Также суд принял решение об административном аресте депутата на 10 суток.

Антикоррупционная акция состоялась в Петербурге на Марсовом поле 12 июня. По разным оценкам, в ней участвовали от 3,5 тыс. до 10 тыс. человек. Сотрудники Росгвардии задержали более 500 человек. Среди задержанных, помимо депутата Резника, были журналисты и несовершеннолетние.