В Сергиевом Посаде опровергли увольнение "учителя года" из-за политической активности

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Преподаватель Александр Демахин покинул гимназию имени И.Б. Ольбинского в подмосковном Сергиевом Посаде в связи с истечением трудового договора, вопрос о его продлении - его личное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как ранее сообщил ряд СМИ, Демахин, ставший в 2012 году победителем всероссийского конкурса "Учитель года" и обладатель других премий и наград, связал непродление с ним договора с "участием в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией", а также с выдвижением на выборы Совета депутатов города.

Между тем в администрации Сергиево-Посадского района эту информацию не подтверждают.

"Как у всех, кто работает в школе по совместительству, срок трудового договора (Александра Демахина - ИФ) истек 31 мая 2017 года. Документы в Территориальную избирательную комиссию на выборы совета депутатов города Сергиев Посад Александр Демахин подал 26 июля 2017 года, спустя два месяца после окончания срочного трудового договора с гимназией. Вопрос о заключении нового трудового договора на работу в гимназии - это личное решение Демахина, которое должно быть поддержано педагогическим советом и директором школы", - пояснили в пресс-службе, ссылаясь на муниципального главу Михаила Токарева.

Там добавили, что Демахин работал в гимназии Ольбинского на постоянной основе до 2016 года, но в августе того года написал заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это тем, что театральная деятельность стала отнимать много времени. Тогда же он стал официально работать в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге и заключил трудовой договор по совместительству с гимназией. В школе он вел уроки только один раз в неделю.

В администрации также сообщили, что в заявлении, поданном в территориальный избирком, Демахин указал, что является временно неработающим. Решение о регистрации его кандидатом на выборы Совета депутатов избирком будет принимать 3 августа. Как сообщается на сайте гимназии Ольбинского, Демахин окончил ее в 2002 году, после чего получил два высших образования - в Литературном институте Горького и Российской академии театрального искусства - ГИТИС. В гимназии он работал с 2003 года, начав с педагога дополнительного образования, затем выполняя работу учителя, классного руководителя и заместителя директора по воспитательной работе. В качестве учителя МХК он имеет высшую квалификационную категорию.

Согласно информации сайта, Демахин - победитель конкурса "Педагог года России - 2012", лауреат Всероссийского конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО 2015 г., молодежной премии "Триумф" 2005 года в области драматургии, а также победитель всероссийского конкурса "Действующие лица".