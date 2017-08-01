Два человека погибли в аварии с автобусом в Марий Эл

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Марий Эл во вторник. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-" в пресс-службе республиканского МВД.

ДТП произошло около 14:20 по московскому времени на 38-ом км автодороги "Йошкар-Ола - Уржум".

"По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2110 не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ, в котором находились 23 человека. В результате погибли водитель и пассажир легковушки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в лечебное учреждение были доставлены четверо пассажиров автобуса - трое взрослых и ребенок.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что, по предварительным данным, для осмотра в Советскую ЦРБ были доставлены 15 человек.

"Среди доставленных в больницу были трое детей. После осмотра большинство из них были отпущены. Госпитализированы только двое пострадавших взрослых", - сказал собеседник агентства.

Автобус ехал по маршруту "Йошкар-Ола-Советский". Сообщение о ДТП поступило в 14:45 по Москве", - добавил собеседник агентства.

На месте работают сотрудники оперативных служб.