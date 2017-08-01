Путин по дороге на Дальний Восток остановится в Сибири ради рыбалки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Во вторник во второй половине дня по завершении рабочих встреч президент России Владимир Путин вылетел на Дальний Восток, где 3 августа в Амурской области запланирован ряд мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии", - рассказал Д..Песков.

"Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", - отметил пресс-секретарь.