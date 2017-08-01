ВДВ до конца года переоденет всех солдат и офицеров в экипировку "Ратник"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские десантники к концу года полностью перейдут на экипировку "Ратник", сообщил командующий воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ Андрей Сердюков.

"Планируем, что к концу нынешнего года переоденем в "Ратник" всех своих солдат и офицеров", - сказал Сердюков в интервью "Российской газете".

По словам командующего, в Рязанском десантном училище была организована опытная эксплуатация экипировки, которая поможет скорректировать ее под требования ВДВ.

"В этом году начнутся опытно-конструкторские работы "Реновация ВДВ" - для дальнейшего совершенствования (парашюта - ИФ) Д-10. Эту парашютную систему надо приспособить для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и экипировкой "Ратник" из самолетов Ил-76 всех модификаций", - сообщил командующий.

По его данным, в будущем году начнутся работы в рамках проекта "Шелест" - новой парашютной системы массового применения.

"Главные ее преимущества - безопасность прыжков, комфортное размещение человека в подвесной системе и равномерное распределение динамической нагрузки, повышенная управляемость в воздухе и при приземлении, а также увеличенная масса парашютиста с оружием и снаряжением", - отметил Сердюков.