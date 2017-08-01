Что произошло за день: вторник, 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Мособлсуде продолжили рассмотрение дела "банды ГТА". Во время конвоирования пятерых подсудимых они напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться. Злоумышленников остановили подоспевшие бойцы Росгвардии. Трое злоумышленников убиты, двое ранены. Также были ранены сотрудник Росгвардии и двое полицейских. Возбуждены новые уголовные дела.

- Московская мэрия утвердила программу реновации жилья. В нее вошли 5144 дома, их адреса опубликованы на сайте столичной администрации. Программа реновации будет рассчитана до 2032 года.

- Посольство США в РФ во вторник полностью освободило дачу в Серебряном бору и склад на Дорожной улице. В диппредставительстве также заявили, что предписанное Москвой сокращение штата может повлиять на консульские процессы. В российском МИД потребовали не увязывать сроки выдачи виз с решением о сокращение числа дипработников и призвали озвучить точное число работающх в России сотрудников американского дипведомства.

- Поставки электроэнергии в Китай были приостановлены в результате аварии в сетях Дальнего Востока. Впоследствии все пять воздушных линий (ВЛ) электропередачи, отключившиеся из-за аварии в энергосистеме ДВ, вернулись в работу.

- Российский МИД обратился к украинскому пилоту Александру Акопову, ставшему известным после успешной посадки турецкого самолета в условиях отсутствия видимости, со словами поддержки в связи с обрушившейся на него критикой за аватар в соцсети, на котором присутствует фото Сергея Лаврова, и пригласил летчика в РФ.

- В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину и призвали страны, претендующие на роль в украинском урегулировании избегать действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в регионе.

- Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов, известный под псевдонимом Али Феруз, задержан в центре Москвы. Его доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос о его выдворении из России.