Почти 20 человек пострадали в ДТП под Костромой

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Восемь человек госпитализированы и еще десять обратились за медицинской помощью в результате аварии с участием пассажирского автобуса и трех легковых автомобилей в Костромской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

"Во вторник около 17:30 в Костроме на выезде из поселка Черноречье столкнулись пассажирский автобус "ПАЗ" и три легковых автомобиля. В результате происшествия восемь человек были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии. Еще порядка десяти костромичей позже обратились к врачам", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия.

"Ситуация находится на контроле у губернатора Костромской области Сергея Ситникова", - сказал собеседник агентства.