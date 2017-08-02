Глава Минобрнауки назвала приемлемым уровень выпускников российских вузов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уровень образования современных выпускников российских вузов не является низким, а в школах следует ввести уроки игры в шахматы, так как это развивает интеллектуальные способности детей, считает министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Уровень подготовки (выпускников российских вузов - ИФ) не такой плохой, как хотелось бы кому-то представить. Конечно, мы будем делать все возможное, чтобы он стал лучше. Нужно менять правовую основу, чтобы компания или предприятие не говорили, что обязательно нужен опыт работы, чтобы вас взяли на работу. Уже есть наработки, которые дадут возможность ребятам начать работать", - сказала О.Васильева в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия ".

Она отметила, что в российских среднеобразовательных школах необходимо ввести уроки игры в шахматы, которые должны быть бесплатными.

"Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35-40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка. (...) Дети должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время бесплатно", - подчеркнула глава Минобрнауки РФ.

Она также напомнила, что на строительство новых школ правительство РФ решило выделить 25 млрд рублей.

"У нас будет 55 тыс. новых (учебных - ИФ) мест. В программе в этом году участвуют 57 регионов. Мы надеемся, что этот год завершим так же удачно, как и прошлый", - отметила О.Васильева.