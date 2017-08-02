Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравления личному составу и ветеранам ВДВ РФ с Днем Воздушно-десантных войск, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей - тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества. И, конечно, самые искренние слова благодарности - ветеранам-десантникам. Их отвагой и мужеством создавалась история легендарной "крылатой пехоты" ", - говорится в поздравлении главы государства.

"Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, верность воинскому долгу, честно служит России", - отметил президент.