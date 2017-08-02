В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за приближения супертайфуна Noru

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности объявлен в Приморье в связи с возможным наступлением тайфуна Noru на регион в начале следующей недели.

Пресс-служба администрации Приморского края сообщает, что такое решение принял губернатор региона Владимир Миклушевский в среду на заседании краевой комиссии по ЧС.

В крае уже приведены в готовность более 3,5 тыс. человек, подготовлено 1,6 тыс. единиц техники различных служб. На случай возникновения аварийных ситуаций сформировано более 800 бригад.

"Также в муниципалитетах сформирован запас топлива, оборудования и расходных материалов для восстановления коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при подтоплениях на котельных коммунальщики готовы оперативно демонтировать оборудование.

Кроме того, в учреждениях здравоохранения создается запас лекарств на несколько суток, а в селах обходят дворы и предупреждают население.

По предварительным прогнозам, супертайфун Noru может выйти на Приморье 8-10 августа. Из-за сильных дождей уровень воды в реках может подняться на три метра, что приведет к затоплению автомобильных дорог. Специалисты рекомендуют отказаться от дальних поездок в эти дни. Прогноз погоды еще будет уточняться синоптиками.