Минприроды пока не выбрало нового директора Сочинского нацпарка

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минприроды России пока не определилось с кандидатурой нового директора Сочинского национального парка на смену экс-руководителю Николаю Пеньковскому, сообщает пресс-служба ведомства.

"Нынешняя временно назначенная администрация выполняет функции антикризисного управления на время проверки ФГБУ "Сочинский национальный парк", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассматривают "несколько кандидатов на пост директора учреждения" вместо Пеньковского.

Причины его увольнения в сообщении не указаны, однако упоминаются нарушения в работе учреждения, выявленные Счетной палатой России.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о смене руководства в Сочинском национальном парке. Отмечалось, что вместо Пеньковского, проработавшего на своей должности 15 лет, руководителем Нацпарка будет назначена выпускница журфака МГУ Дарья Филиппова, которая якобы приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину, отмечает издание.

По версии экологов и экспертов, а также по словам Пеньковского, смена руководства может быть связана с планами по объединению Кавказского заповедника с Сочинским нацпарком с последующим строительством спортивных объектов и гостиничных комплексов на заповедной территории.