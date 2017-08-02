Две трети россиян сочли прогнозы синоптиков точными

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Две трети россиян (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), следует из исследования ВЦИОМ по итогам всероссийского телефонного опроса, проведенного 16-17 июля среди 1200 респондентов.

Не согласны с этим утверждением 30% респондентов.

В целом же доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, не доверяют им 38%. Еще 6% ответить на вопрос о доверии к прогнозам погоды затруднились.

Согласно результатам исследования, информация из прогнозов погоды актуальна для большинства опрошенных: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% - время от времени, 19% следят за ними редко или вообще не следят.

Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов, отмечают социологи.

В частности, среди 60-летних и старше постоянно смотрят прогнозы погоды 70% россиян, тогда как в группе 18-24-летних эта доля составляет только 24%.