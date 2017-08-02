Суд в Крыму отказал математику в работе из-за украинской судимости за сепаратизм

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отказал жителю Крыма Валерию Подъячему в приеме на работу преподавателем из-за условного срока за сепаратизм в бытность полуострова в составе Украины.

"Российский суд признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины, и установил, что лицам, судимым по таким преступлениям, работать учителями нельзя", - заявил представитель Подъячего в суде - юрист Олег Бондаренко "Интерфаксу" в среду.

Апелляционный суд Крыма в 2011 году приговорил активиста народного фронта "Севастополь-Крым-Россия" Подъячего, обвиняемого СБУ в посягательстве на территориальную целостность Украины, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Математик по образованию, Подъячий имеет более 20 лет преподавательского стажа. Три с половиной года после вхождения Крыма в состав РФ он не может устроиться на работу из-за украинской судимости за сепаратизм. Подъячий решил обжаловать отказ в трудоустройстве в школе через суд. Такое дело в РФ рассматривалось впервые.

Бондаренко подготовил апелляцию в Верховный суд Крыма на решение Киевского райсуда Симферополя. "В пятницу она будет подана. У Подъячего был условный срок, судимость погашена еще в 2013 году. Пункт 6 статьи 86 Уголовного кодекса России говорит, что погашение судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью", - сказал юрист.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей временно оккупированной территорией.