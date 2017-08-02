ФСИН сообщила о росте числа УДО и смягчений наказания

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число осужденных, которым суды смягчают наказание, значительно выросло в этом году благодаря, сообщил первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый.

"В первом полугодии этого года увеличилось на 4% общее количество осужденных, освобожденных из исправительных учреждений условно-досрочно. Это говорит о повышении качества работы подразделений, которые отвечают за работу с осужденными, их подготовку к освобождению", - сказал Рудый в среду на встрече с представителями общественности в Москве.

По его словам, также выросло почти на 68% число удовлетворенных судом представлений ФСИН о замене осужденным оставшейся части срока более мягким наказанием.

"Наша цель - сделать все от нас зависящее, чтобы как можно меньше бывших осужденных испытывали необходимость вернуться в преступную среду. Пенитенциарная система старается достичь почти невозможного - изменить сознание очень непростых людей", - сказал Рудый.