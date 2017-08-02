На Ямале найдены шесть убитых белых медведей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе по факту убийства нескольких белых медведей, сообщает в среду пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, в конце июля в ОВД по Тазовскому району поступило сообщение о том, что члены экспедиции "Российский центр освоения Арктики" обнаружили останки шести белых медведей и стреляные гильзы.

Несмотря на это, полиция уголовное дело не возбудила, в связи с чем прокуратура внесла начальнику ОВД требование об устранении нарушений федерального законодательства.

По результатам рассмотрения этого требования возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ".