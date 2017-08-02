Замоскворецкий суд начнет рассматривать дело против Улюкаева 8 августа

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины лета, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

В СКР сообщили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

Президент Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 29 ноября был наложен обеспечительный арест на имущество экс-министра.