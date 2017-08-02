Замоскворецкий суд начнет рассматривать дело против Улюкаева 8 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 8 августа приступит к рассмотрению дела в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
"Предварительное слушание по делу Улюкаева назначено на 8 августа в 9:30", - сказала Хиль в среду.
Она напомнила, что согласно законодательству заседание будет проходить в закрытом режиме.
В ходе предварительного слушания будет, в частности, решён вопрос о мере пресечения экс-министру на время рассмотрения дела судом, а также разрешены ходатайства, которые стороны посчитают заявить на данном этапе.
По итогам предварительных слушаний суд назначит дату рассмотрения дела по существу.
Дело против министра
В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины лета, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.
В СКР сообщили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.
Президент Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 29 ноября был наложен обеспечительный арест на имущество экс-министра.