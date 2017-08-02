В брянском городе с населением 19 тысяч установили первый светофор

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В районном центре Брянской области - городе Стародуб с населением 18,9 тысячи человек установили первый светофор. "1 августа Стародуб потерял "статус" города без светофора. В ближайшее время движение автотранспорта и пешеходов на пересечении улиц Краснооктябрьская и Свердлова будет регулироваться автоматически", - сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что уже произведен монтаж трех светофоров. Пресс-служба добавляет, что светофоры стали необходимы городу, поскольку увеличился траффик автомобилей.

"Установка авторегулировщика обеспечит безопасность одного из самых оживленных перекрестков города", - сказано в сообщении.

Город Стародуб Брянской области впервые упоминается в "Поучении" Владимира Мономаха. Датой его основания считается 1080 год. В прошлом - это один из центров Северской земли, место дислокации Стародубского полка Запорожского Войска (Гетманщины). Сейчас это административный центр Стародубского района.