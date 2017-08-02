У брянского поселка обезвредили более 80 минометных мин времен войны

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Группа Брянского пожарно-спасательного центра обезвредила взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в лесу у поселка Холмечи Суземского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в среду там были изъяты и обезврежены 81 минометная мина 82 мм.

Это не самый большой схрон мин, пролежавших более 70 лет в брянской земле и найденных этим летом. 21 июля в Севском районе Брянской области спасатели обезвредили 88 минометных мин такого же калибра.