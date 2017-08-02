Коллекторов оштрафовали за полгода на 2,5 млн рублей по жалобам должников

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила сотни нарушений в работе коллекторских агентств за полгода с начала контроля их деятельности, заявил глава ведомства Дмитрий Аристов на расширенном заседании коллегии ФССП в Ярославле.

"Рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан по вопросам восстановления нарушенных прав и за разъяснениями законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности. По результатам проверок составлено 266 протоколов об административных правонарушениях, 91 из которых рассмотрен в судах. 74 виновных лица привлечены к административным штрафам на сумму более 2,5 млн рублей", - сказал Аристов.

Он добавил, что за полгода ФССП внесла в реестр 130 коллекторских компаний.