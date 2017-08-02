Фигуранты "дела реставраторов" попросили об особом порядке судебного разбирательства

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Все фигуранты "дела реставраторов", включая экс-замминистра культуры Григория Пирумова, попросили рассмотреть их дело в особом порядке, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат Евгений Зобов.

"Мой подзащитный и остальные фигуранты заявили ходатайство о рассмотрении их дела в особом порядке", - сказал Зобов, представляющий интересы главы государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олега Иванова.

Особый порядок судебного разбирательства предполагает признание подсудимыми своей вины в инкриминируемом преступлении в полном объеме и вынесение приговора без исследования доказательств по делу.

Ранее защитник сообщил, что все фигуранты дела завершили ознакомление с материалами, дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

На сегодня частично или полностью признали свою вину все остальные фигуранты дела.

В рамках расследования уголовного дела под арестом остаются Пирумов, директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олег Иванов и глава компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев.

Управляющий АО "Балтстрой" Александр Коченов был освобожден под залог в 10 млн рублей по состоянию здоровья.

Под арестом по "делу реставраторов" также находятся руководитель проектов ЗАО "БалтСтрой" Владимир Сванбек, который дал признательные показания и возместил, как утверждает его адвокат, часть вменяемого фигуранту ущерба, а также глава ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Борис Цагараев.

По версии следствия, Пирумовым и его подельниками нанесен ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. Также в материалах дела содержатся сведения о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.