Первый из фигурантов "дела Михальченко" получил условный срок

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Кингисеппский городской суд Ленинградской области приговорил к условному сроку и штрафу предпринимателя Анатолия Киндзерского, чье дело было выделено в отдельное производство из громкого расследования в отношении гендиректора холдинговой компании "Форум" Дмитрия Михальченко.

"Суд признал Киндзерского виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также Киндзерский выплатит штраф в размере 1,6 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кингисеппского районного суда в среду.

Как сообщалось, Киндзерский стал одним из фигурантов громкого дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому также проходит гендиректор холдинговой компании (ХК) "Форум" Михальченко.

Ранее адвокат Игорь Решетников сообщил "Интерфаксу", что фигуранты закончили ознакомление с материалами дела и готовятся к их передаче в суд города Кингисеппа Ленинградской области, которая предполагает их этапирование из Москвы в Петербург.

Объем дела, уточнил защитник, составляет 118 томов.

Обвиняемый в контрабанде элитного алкоголя Михальченко был арестован 30 марта 2016 года. С санкции суда под арест также были отправлены его предполагаемые сообщники: Борис Коревский, заместитель гендиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Киндзерский и директор ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илья Пичко. Впоследствии под стражу был взят сомелье Алексей Мищенко.

Всем фигурантам предъявлено обвинение в контрабанде алкогольной продукции организованной группой. Коревский также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Михальченко признал свою вину частично. Остальные фигуранты, кроме Коревского, признали свою вину в полном объеме и дали признательные показания.

Уголовное дело было возбуждено 29 марта 2016 года по факту незаконного перемещения через границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей. По версии следствия, Михальченко организовал группу с целью контрабанды алкоголя. Он покупался в странах ЕС, а затем через порт Гамбурга доставлялся в РФ под видом строительного герметика. Соучастники бизнесмена, полагает следствие, предоставляли на российской таможне декларации с недостоверными данными.

43-летний Михальченко - один из крупных бизнесменов Санкт-Петербурга, занимает также пост гендиректора ООО "Феникс", которое осуществляет строительство порта Бронка под Петербургом.