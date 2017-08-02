Судебные приставы за полгода взыскали более 300 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы-исполнители РФ взыскали 307 млрд рублей в период с января по июнь текущего года, заявил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

"Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями за полгода, составила 307,7 млрд рублей, превысив аналогичный показатель (прошлого года - ИФ) на 53 млрд рублей. В консолидированный бюджет РФ перечислено 99 млрд рублей (на 18 млрд больше, чем в 2016 году). По фискальным платежам взыскано порядка 90 млрд рублей", - сказал глава ведомства на расширенном заседании коллегии ФССП в Ярославле в среду.

Он отметил, что с января по июнь возбужден 31 млн исполнительных производств, что на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом сократилось поступление постановлений о штрафах ГИБДД, "что наглядно демонстрирует результат совместной работы судебных приставов и госавтоинспекции", подчеркнул Аристов.

Глава ФСССП также сообщил, что ограничение на выезд из страны для должников позволило взыскать почти 13 млрд рублей. "В Погранслужбе ФСБ находилось около 2,8 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. В результате применения данной меры погашена задолженность на общую сумму 12,7 млрд рублей", - сказал главный судебный пристав.