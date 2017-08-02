Дебошир из Средней Азии ранил ножом в Самаре двоих полицейских и скрылся

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Самаре разыскивают мужчину, который в среду оказал сопротивление полицейским и ранил их ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"При задержании молодой человек оказал сопротивление сотрудникам полиции, нанес им ножевые ранения и скрылся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это уроженец одной из республик Средней Азии 1992 года рождения.

Полицейские дают приметы разыскиваемого и отмечают, что он может находиться в дачных массивах в Кировском и Красноглинском районах Самары. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить в правоохранительные органы.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что двоих пострадавших полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным журналистов, стражей порядка вызвали в один из магазинов, расположенных на улице Демократической, чтобы утихомирить дебошира. Когда прибывшие на место полицейские попытался успокоить мужчину, тот оказал сопротивление, выхватил нож и ранил им силовиков.