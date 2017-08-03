Семеро туристов из Одессы попали под камнепад в Северной Осетии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группа спасателей отправилась на помощь туристам из Одессы, попавшим под камнепад на перевале Допах в Дигорском районе Северной Осетии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Там отметили, что двое участников группы оказались придавлены камнями и получили травмы.

"Участники группы самостоятельно вызволили из-под камней пострадавших, но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно. За ними направлена группа из семи спасателей северо-осетинского поисково-спасательного отряда", - сказал собеседник агентства.