ФСБ обезвредила банду торговцев оружием из Центрального и Уральского федеральных округов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Свыше 20 единиц оружия изъято при нейтрализации межрегиональной банды торговцев оружием, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей подпольное производство и сбыт боевого огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Центрального и Уральского федеральных округов. При попытке реализации оружия два активных участника группы задержаны с поличным", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФСБ, в результате проведенных обысков по адресам проживания задержанных было изъято: 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше 150 боеприпасов различного калибра, значительное число основных частей, а также технологическое оборудование для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Следственным подразделением в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия)", - говорится в сообщении.