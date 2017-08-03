Рейтинг "Единой России" превысил 50%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Электоральный рейтинг партии "Единая Россия", который в начале июля достигал 47,9% (среднее значение по данным опросов 3 - 9 июля), в последнюю неделю месяца вырос до 50,3%, сообщает ВЦИОМ.

Среди других парламентских партий колебания электоральных показателей происходили в пределах 1%. За неделю 24-30 июля показатель декларируемой поддержки ЛДПР составил 11,1%, КПРФ - 9,1%, "Справедливой России" - 5,0%.

В рейтинге доверия политикам неизменно на первом месте президент Владимир Путин - 50,4% (по данным опросов 24-30 июля). За ним следуют: глава Минобороны Сергей Шойгу (15,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (13,3%), глава МИД РФ Сергей Лавров (11,7%), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (7,9%), лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (3,1%).

Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17-23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%.

Оценки работы председателя правительства и кабинета министров в целом за последние несколько недель не демонстрировали существенных изменений: в последнюю неделю июля соответствующие значения составили 52,4% и 57,5%.

Социологи отмечают, что в последний месяц несколько снизился уровень одобрения деятельности Государственной Думы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%) - по этим двум институтам замеры общественного мнения проводятся раз в месяц.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в 2017 году среди россиян в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки - 4200 респондентов). Метод опроса - телефонное интервью.