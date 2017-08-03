Находящийся под домашним арестом министр спорта Оренбуржья спас тонувшую девушку

Об этом в соцсети сообщила мать спасенной девушки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов, в настоящее время находящийся под следствием по двум статьям УК РФ, спас тонущую в реке Урал девушку. Сообщение об этом накануне опубликовала в группе "Оренбург онлайн" в соцсети "Вконтакте" пользователь Татьяна Мазалова.

"Очень хочу передать огромное материнское спасибо Пивунову Олегу Игоревичу, спасшему сегодня на пляже Красной площади мою дочь Мазалову Дарью! Побольше бы таких отзывчивых людей и мир бы стал лучше!", - написала она.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что речь идет о министре спорта региона Олеге Пивунове, который в настоящее время находится под домашним арестом. Спасенной им девушке 18 лет.

Адвокат Пивунова Юлия Баглай подтвердила "Интерфаксу" данный факт. По словам Баглай, ее подзащитный находится под домашним арестом и имеет право на ежедневные часовые прогулки. Дом, где проживет Пивунов, находится на берегу реки Урал. Во время прогулки вечером в среду чиновник увидел тонущую девушку и бросился на помощь.

"В момент происшествия он находился в допустимом территориальном пространстве. В речку прыгнул из крайней необходимости, условия домашнего ареста нарушены не были", - подчеркнула адвокат.

Она также уточнила, что Пивунов отстранен от должности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на период следствия, однако не уволен.

Агентство пока не обладает комментарием по данному поводу со стороны органов ФСИН.

Ранее сообщалось, что 27 июля Центральный районный суд Оренбурга признал Пивунова виновным по двум эпизодам статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации) и приговорил к штрафу в 400 тыс. рублей, а также лишил его права занимать должности на госслужбе в течение одного года.

Еще по одной статье - 160 УК РФ (растрата) - чиновник был оправдан.

По данным регионального СУ СКР, в 2015-2016 годах Пивунов неоднократно организовывал собственные командировки за пределы Оренбургской области для участия в мероприятиях, не относящихся к его служебной деятельности, "вследствие чего присвоил средства бюджета в размере 182 тысяч рублей".

Также, по версии следствия, "в 2014-2016 годах министр обеспечил безвозмездное проживание сына, двух своих заместителей и их семей в квартирах, арендованных за счет Оренбургской областной общественной организации "Баскетбольный клуб "Надежда". В результате клубу был причинен ущерб в размере 2,7 млн рублей".

Также сообщалось, что в рамках расследования было выделено в отдельное производство уголовное дело по обвинению Пивунова по части 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и части 2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).