Подросток напал с ножом на второклассницу в Иркутской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство 8-летней девочки возбуждено в городе Зима Иркутской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вечером в среду ребенка с проникающими ножевыми ранениями в Зиминскую городскую больницу доставила мать. Установлено, что на девочку, ученицу 2-го класса, напал неизвестный на городском пустыре по улице Борцов Революции.

К утру четверга был установлен подозреваемый - 15-летний учащийся 9-го класса той же школы, в которой обучается пострадавшая. Он задержан, говорится в сообщении.

В настоящее время раненая девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи готовят ее к транспортировке в одно из медицинских учреждений Иркутска.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица).

"В соответствии с уголовным законодательством за совершение указанного преступления ответственность наступает с 14-летнего возраста", - отмечается в сообщении.