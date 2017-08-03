В центре Омска обнаружено захоронение древнего воина с кинжалом в руках

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Погребение воина, датируемое первым тысячелетием до нашей эры, найдено во время реконструкции здания страхового общества "Саламандра" в историческом центре Омска. Об этом сообщил археолог, директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максим Грачев.

"Всего в ходе работ нами было выявлено девять объектов. Четыре из них повреждены, пять являются погребениями с частично или полностью сохранившимися человеческими останками", - сказал Грачев на брифинге в четверг.

Из сохранившихся захоронений он выделил два. Первое, судя по найденным предметам и атрибутам (оружие, украшения), является достаточно богатым захоронением воина и датируется началом первого тысячелетия до нашей эры.

"Человек был похоронен с кинжалом и ножом, вложенными в кисти рук. (...) рядом с ним лежали детали конской упряжи", - сообщил археолог.

По его оценке, захоронение демонстрирует редкую форму погребальной практики. Вложения ножа или шила в руки умершим известны, но они всегда интерпретировались как средство, с помощью которых они могли преодолеть некие препятствия на пути из одного мира в другой.

Положение оружия в кистях в данном случае говорит о готовности воина защищаться, отражать удар. Таким образом, по мнению специалиста, сородичи могли вложить ему оружие, поскольку опасались, что на своем пути в другой мир он может встретить врагов, от которых ему предстоит обороняться.

Второе погребение, как отметил Грачев, сделано на 200-300 лет раньше. В нем похоронены два человека, но их кости были перемешаны, это говорит о том, что могила была вскрыта и разрушена, причем еще в древности.

"В целом могильник большой, имеет разновременные захоронения от бронзового века к началу железного, что редко встречается на территории Омской области. Найденный культурный слой говорит о присутствии следов жизнедеятельности людей, но существовало ли здесь поселение, говорить пока рано", - сказал археолог.

Все найденные предметы имеют аналогии за пределами омского региона в памятниках этого же времени, но на территории омского Прииртышья они крайне редки.

Если о поселениях того периода омским ученым известно, то особенности культа перехода из одного мира в другой практически не изучены. Специалисты намерены уточнить границы выявленного объекта для соблюдения охранного законодательства.

"Найденные останки - это, конечно, не омичи. Но они наши предшественники на этой территории, и память об их наследии сохранять просто необходимо как в историко-культурном контексте, так и в общечеловеческом", - отметил Грачев.

Костные останки омские специалисты, скорее всего, передадут в Тюмень, где коллеги займутся установлением возраста и антропологического типа.