Главные новости
СпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеруВ РоссииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонииВ миреТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card
В России

Командование ЦВО прокомментировало сообщения о массовой драке в воинской части на Урале

Уточняется, что конфликт с участием контрактников был, но без применения холодного оружия

Командование ЦВО прокомментировало сообщения о массовой драке в воинской части на Урале
Архивное фото
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Офицер и несколько военнослужащих-контрактников получили травмы в ходе бытового конфликта в учебном соединении Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер получили легкие травмы и ссадины", - сказано в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что "слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия - абсолютная ложь".

Так в штабе ЦВО прокомментировали сообщение СМИ о том, что 12 солдат получили серьезные ранения в массовой драке в воинской части на Урале, в ходе котоой якобы применялись ножи.

Инцидент произошел в среду, 2 августа.

"По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих, никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено", - сказано в сообщении.

Сейчас командование ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном соединении для установления причин и всех обстоятельств происшедшего.

"Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности", - сказано в пресс-релизе.

В СМИ сообщалось, что конфликт произошел в центре подготовки между группой из 60 военных из Тувы, приехавшими на трехмесячные курсы выживания, и примерно сотней служащих из Еланского гарнизона. Сообщалось, что служащие из Тувы, отмечая окончание учебы, употребили спиртное и решили напасть на казарму гарнизона.

Теги: Минобороны РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Убийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонии
По его жалобам Красноярский ФСИН начал проверкуПодробнее
Пять туристов пропали во время похода в ПриморьеПять туристов пропали во время похода в Приморье
Среди пропавших - 10-летняя девочкаПодробнее
Медведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войну
По мнению премьера, санкционный режим будет жестче закона Джексона - Вэника и продлится десятилетияПодробнее
Росгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"Росгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"
В федеральной службе не согласны со слухами о том, что с подсудимыми пытались расправиться таким изощренным способомПодробнее
ЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатора
По ее данным, мэр Екатеринбурга не стал открывать специальный счет в Сбербанке, хотя без него вести избирательную кампанию невозможноПодробнее
В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях
Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого домаПодробнее
Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек
Авария произошла вечером во вторник по местному времениПодробнее
Корреспондента "Новой газеты" выдворят из РоссииКорреспондента "Новой газеты" выдворят из России
Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в странеПодробнее
Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала
В российском МИД призвали Вашингтон назвать точную численность персонала дипучреждений в РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 августа6 фото
02 августа
Фотохроника 2 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеруВ РоссииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонииВ миреТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardВ миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииКомандование ЦВО прокомментировало сообщения о массовой драке в воинской части на УралеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации

Выставку разбитых в ДТП машин откроют на трассе в Тюменской области

У "Ленты.ру" сменится главный редактор

Прокурор попросил условный срок инвалиду Мамаеву

"Темная башня" не выросла

"Темная башня" не вырослаВ российский прокат вышла экранизация главного цикла романов Стивена Кинга Подробнее

Прототип американского скоростного вертолета S-97 совершил жесткую посадку

Песков назвал сложным дело выдворяемого из РФ журналиста "Новой газеты" Али Феруза

ФИФА призвала проверить факты эксплуатации рабочих из КНДР на стройках объектов ЧМ-2018

С соответствующим запросом на имя главы Международной федерации футбола обратились сенаторы из США Подробнее

Песков пообещал показать фото с рыбалки Путина

Астрономия войдет в школьную программу с нового учебного года без отдельного ЕГЭ

Россияне потеряли 27 млрд рублей инвестдохода при переводе пенсий из ВЭБа в НПФ

В Москве заработало более 250 развалов с арбузами и дынями

Здание Третьяковки на Крымском Валу реконструируют

Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"

Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"В РФС пояснили, что в эти сроки многие сборные заняты в отборе на ЧМ-2018, а с теми, у кого низкий рейтинг ФИФА, россияне играть не планируют Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции