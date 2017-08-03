Командование ЦВО прокомментировало сообщения о массовой драке в воинской части на Урале

Уточняется, что конфликт с участием контрактников был, но без применения холодного оружия

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Офицер и несколько военнослужащих-контрактников получили травмы в ходе бытового конфликта в учебном соединении Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер получили легкие травмы и ссадины", - сказано в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что "слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия - абсолютная ложь".

Так в штабе ЦВО прокомментировали сообщение СМИ о том, что 12 солдат получили серьезные ранения в массовой драке в воинской части на Урале, в ходе котоой якобы применялись ножи.

Инцидент произошел в среду, 2 августа.

"По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих, никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено", - сказано в сообщении.

Сейчас командование ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном соединении для установления причин и всех обстоятельств происшедшего.

"Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности", - сказано в пресс-релизе.

В СМИ сообщалось, что конфликт произошел в центре подготовки между группой из 60 военных из Тувы, приехавшими на трехмесячные курсы выживания, и примерно сотней служащих из Еланского гарнизона. Сообщалось, что служащие из Тувы, отмечая окончание учебы, употребили спиртное и решили напасть на казарму гарнизона.