Астрономия войдет в школьную программу с нового учебного года без отдельного ЕГЭ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Астрономия как обязательный предмет включается в школьную программу 10-11 классов уже в новом учебном году, заявили в Минобрнауки.

Отмечается, что в расписании некоторых школ новый урок появится в старших классах уже с 1 сентября, однако часть учебных заведений может ввести его позже - с 1 января 2018 года. Всего старшеклассникам должны будут прочитать не менее 35 часов в рамках нового предмета, пояснили в пресс-службе.

Тем не менее, ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, сказали в Минобрнауки.

Там добавили, что в ЕГЭ по физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из курса астрономии. К этому же году планируется ввести всероссийские проверочные работы (ВПР) по астрономии.