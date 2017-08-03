Выставку разбитых в ДТП машин откроют на трассе в Тюменской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На выезде из Тюмени на федеральную трассу в пятницу появится необычная экспозиция из автомобилей, разбитых в дорожных авариях, сообщает региональное управление ГИБДД.

В частности, на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург водители и пассажиры увидят автомобили, поврежденные в ДТП, в том числе и такие машины, в которых погибли или получили увечья люди.

"В региональном управлении Госавтоинспекции уверены, что такая мера дисциплинирует водителей и побудит к соблюдению дорожно-транспортной дисциплины", - говорится в пресс-релизе.

С начала этого года на федеральных трассах в Тюменской области в 190 ДТП погибли 59 человек, 298 получили различные травмы. В том числе погибли трое детей и еще 30 получили травмы.