Турпоток в Крым с начала года сократился на 5%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Около 2,86 млн туристов отдохнули в Крыму в январе-июле 2017 года, это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, говорится в материалах министерства курортов и туризма региона в четверг.

В крымских пансионатах, санаториях и гостиницах жили 618,5 тыс. человек. "Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 36,4%, в июле - 64,6%", - отмечают в Минтуризма Крыма.

Почти половина туристов - 46% - предпочли юг полуострова. На западном побережье отдыхали 21,5%, на восточном - 18%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) - 14,5%. Власти Крыма ранее заявляли, что надеются сохранить турпоток в 2017-м на уровне 2016 года, когда в регионе отдохнули 5,6 млн человек.

Вместе с тем, в региональном отделении Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе перед началом "высокого" сезона прогнозировали по итогам года падение туристического потока на 20-30% на фоне открытия Турции для российских отдыхающих и укрепления рубля.