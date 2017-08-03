В России

В ЦИК предложили возродить традицию общественного контроля на выборах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Возможность направлять наблюдателей на выборы должны иметь не только партии, но и другие общественные институты, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Институт общественного наблюдения и сейчас есть, но он сложный, через партии. Мне представляется, надо подключать другие общественные институты, впрямую не связанные с партиями", - сказала Памфилова в четверг журналистам.

"Надо не только возрождать некоторые хорошие традиции общественного контроля, какие были раньше, надо выводить их на новый качественный уровень. Я полагаю, что это будет только полезно", - добавила глава ЦИК.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова
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