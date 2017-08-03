В Петербурге выписали из больниц всех пострадавших в результате теракта в метро

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Все пострадавшие в результате теракта в метро Петербурга, произошедшего 3 апреля, выписаны из городских больниц, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной.

По данным на конец июля, в медицинских учреждениях продолжали лечиться трое пострадавших.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 человек получили ранения.

Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

По делу также проходят братья Акрам и Аброр Азимовы. Последнего следствие считает организатором теракта, а его старший брат обвиняется в том, что взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации.