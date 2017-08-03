Обнаруженные на космодроме Восточный растения из Красной книги пересадят в безопасные места

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На космодроме Восточный в Амурской области на месте будущей строительной площадки стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара-А5" начался поиск краснокнижных растений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" (ГВСУ).

"На космодроме "Восточный" предприятие военно-строительного комплекса Минобороны РФ проводит подготовку территории строительной площадки стартового комплекса "Ангара-А5". На данном этапе осуществляется поиск растений, занесенных в Красную книгу РФ и Амурской области", - отметили в ГВСУ.

По словам собеседника агентства, после завершения исследовательских работ исчезающие виды растений пересадят на безопасные территории. В операции по спасению редких растений примут участие и студенты-аграрии, которые прибыли на Всероссийскую студенческую стройку.

Земельный участок для стартового комплекса под "Ангару" расположен в Свободненском и Шимановском районах на территории более 100 гектаров.

"Необходимо осуществить обследование лесного массива на предмет произрастания краснокнижных видов растений, каждое из которых отмечается промаркированным колышком, а также фиксируются его координаты", - сообщили в пресс-службе ГВСУ.

Масштабные экологические мероприятия проводят экологи из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН.