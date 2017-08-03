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Топ-менеджерам "Реновы" Вайнзихеру и Ольховику продлили домашний арест

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил на месяц домашний арест совладельцу "Реновы" Евгению Ольховику и главе холдинга "Т Плюс" Борису Вайнзихеру, обвиняемым в многомиллионных взятках бывшему руководству республики Коми, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемым Вайнзихеру и Ольховику на один месяц", - огласила свое решение судья Елена Ленская в четверг.

Таким образом, срок домашнего ареста Вайнзихеру продлен до 6 сентября, а Ольховику - до 5 сентября 2017 года.

На заседании следователь сообщил, что по уголовному делу необходимо завершить ряд следственных действий, получить данные по назначенным экспертизам, после чего предъявить Ольховику и Вайнзихеру обвинение в окончательной редакции, а затем ознакомить их и их адвокатов с материалами дела.

По его словам, только домашний арест с сохранением всех ранее наложенных ограничений сможет обеспечить беспрепятственное производство по этому сложному делу.

По данным следствия, Ольховик, Вайнзихер, а также скрывшийся за границей бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин на протяжении семи лет дали взяток экс-руководству Коми на сумму не менее 1 млрд рублей. Максимальным наказанием за вменяемое фигурантам преступление является лишение свободы на срок свыше 10 лет, напомнил следователь. Поэтому, считает он, только мера пресечения, связанная с ограничением свободы, является гарантией того, что фигуранты не попытаются скрыться.

Прокуратура поддержала позицию следствия, попросив суд продлить Ольховику и Вайнзихеру меру пресечения на срок, указанный в ходатайстве.

Фигуранты не возражали против продления им домашнего ареста, но просили суд смягчить им ранее наложенные запреты и ограничения: разрешить ежедневные прогулки, а также общение с родственниками и адвокатами.

Как пояснили их защитники, в постановлении об изменении меры пресечения на домашний арест в качестве лиц, с которыми разрешено без специального разрешения общаться Ольховику и Вайнзихеру, указаны только следователь и контролирующие органы. Таким образом, нарушается право обвиняемых на защиту, так как им фактически ограничили право на общение с адвокатами, а также право на общение с близкими родственниками.

Адвокат Ольховика Анатолий Лукиных заявил, что состояние здоровья его подзащитного и рекомендации врачей требуют ежедневного пребывания на свежем воздухе, а характеристика его личности позволяет утверждать, что он не будет злоупотреблять своими правами в ущерб следствию.

"Изменение этих двух запретов не будет препятствовать расследованию уголовного дела, не повлечет каких-либо действий нашего подзащитного, направленных на противодействие расследованию", - сказал Лукиных.

В свою очередь адвокат Вайнзихера Константин Ривкин сообщил, что родственники его подзащитного проживают в Санкт-Петербурге, а потому, возможно, суд мог бы разрешить его подзащитному использование мобильной связи по специально приобретённому для этого телефону.

"Не успел мой подзащитный прибыть по адресу отбывания домашнего ареста, как к нему пришел участковый, которого он не смог впустить, а также связаться с защитниками, чтобы выяснить ситуацию",- сказал Ривкин.

Ранее в четверг следователь заявил на заседании суда: "Следствием установлено, что Слободин, Вайнзихер и Ольховик, поочередно являясь руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, регулярно давали взятки руководителям Республики Коми на общую сумму не менее 1 млрд рублей".

Совладелец группы компаний "Ренова" Ольховик, глава энергохолдинга "Т Плюс" Вайнзихер и экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. В начале сентября прошлого года в Следственном комитете РФ сообщили, что их подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому "делу Гайзера" - экс-главы Коми) в качестве взятки деньги и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми.

Следствие считает, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств превысила 800 млн рублей.

Никто из фигурантов своей вины не признал.

Слободин объявлен в международный розыск. Сыктывкарский городской суд 15 сентября 2016 года арестовал его заочно по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.

Теги: Коми, Евгений Ольховик, Борис Вайнзихер, Ренова, Т Плюс
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