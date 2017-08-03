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Бывший сити-менеджер Владикавказа объявлен в международный розыск

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Владикавказа заочно заключил под стражу бывшего сити-менеджера города Сергея Дзантиева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дзантиева Сергея Шамильевича заочно в связи с тем, что ранее он был объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Ранее мировой суд Владикавказа приговорил Дзантиева, объявленного в федеральный розыск по подозрению в присвоении и растрате бюджетных средств, к штрафу в 90 тыс. рублей.

В отношении Дзантиева было возбуждено два уголовных дела. По данным полиции, в 2010 году руководство администрации Владикавказа сдало коммерческой строительной организации в аренду около 30 га земли для строительства жилья. Согласно договору, арендатор обязался построить на этом участке инженерную инфраструктуру, внутриплощадочные инженерные сети и благоустроить территории. Однако часть этих работ на сумму 97 млн рублей была проведена за счет средств администрации Владикавказа.

В отношении нескольких чиновников городской администрации и бывшего сити-менеджера было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба).

Кроме того, установлено, что 75 млн рублей от общей суммы были выделены на работы по энергоснабжению микрорайона непосредственно по указанию Дзантиева. В отношении него возбуждено еще уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее в рамках уголовного дела, связанного с делом Дзантиева, по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан бывший замглавы горадминистрации Казбек Цоков. Также ряд чиновников администрации Владикавказа подозреваются в хищении бюджетных средств.

Дзантиев был объявлен в федеральный розыск в начале декабря 2016 года, в отношении него тогда возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

В рамках расследования дела по подозрению в хищении бюджетных средств были также задержаны начальник и главный бухгалтер управления земельного комитета администрации Владикавказа. По версии следствия, они были замешаны в продаже земельного участка в районе санатория "Осетия" во Владикавказе по заниженной цене.

Теги: Владикавказ, Сергей Дзантиев
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