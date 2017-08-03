В Казани задержан пресс-секретарь кампании Навального

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в четверг задержали приехавшего в Казань для встречи с волонтерами Руслана Шаведдинова, пресс-секретаря кампании Алексея Навального. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" координатор местного штаба оппозиционера Эльвира Дмитриева.

"К нам пришли сотрудники центра "Э" и увезли его в отдел полиции "Япеево", - сказала она.

По словам Дмитриевой, в четверг в помещении штаба в Казани Шаведдинов в 19:00 должен был провести встречу с волонтерами.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.