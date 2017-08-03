В Нижнем Новгороде из-за звонка о бомбе на вокзале останавливали движение поездов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Несколько поездов в четверг вечером не смогли вовремя отправиться с железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе.

"Сегодня в 17:31 из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала "Нижний Новгород" была произведена эвакуация пассажиров", - сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

Выходы на перрон были перекрыты, работа билетных касс и сервис-центра временно приостановлена. Здание вокзала проверили специальных служб.

После проведения специальных мероприятий доступ в здание вокзала открыли. С 18:40 вокзальный комплекс работает в штатном режиме.

"Задержан на 57 минут скоростной поезд №733 "Ласточка" сообщением Нижний Новгород - Москва, пассажирский поезд №10 Нижний Новгород-Киров - на один час, несколько пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Сотрудники ОАО "РЖД" делают все возможное для возвращения поездов в график движения, говорится в сообщении. Расследованием нештатной ситуации занимается специальная комиссия, сообщается на сайте ГЖД.